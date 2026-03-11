ECB Başkanı Lagarde: Jeopolitik kriz enflasyonu 2022’deki kadar sarsmayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salı günü France 2 kanalına verdiği röportajda, Avrupa ekonomisinin önceki döneme kıyasla daha sağlam bir konumda olduğunu belirtti. "Farklı bir ekonomik ortamdayız. Daha güçlü durumdayız ve şokları karşılayabilecek kapasitemiz daha yüksek" diyen Lagarde, 2022 ve 2023'te görülen enflasyon sıçramalarının tekrarlanmaması için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ise enflasyonun yeniden hızlanabileceğine dair kaygıları artırdı. Euro bölgesinde hedeflenen yüzde 2 seviyesinde dengelenen enflasyonun tekrar yükselme ihtimali, faiz artırımı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şubat ayının sonunda savaşın başlamasıyla birlikte para politikasında sıkılaşma beklentileri güçlendi.

Başlangıçta piyasalar, AMB'nin bu yıl mevduat faizini iki kez çeyrek puan artıracağını öngörüyordu. Ancak Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine ilişkin açıklamaları sonrasında bu beklenti tek bir çeyrek puanlık artışa geriledi.

AMB yetkilileri, gerektiğinde esnek hareket etmeye hazır olduklarını ifade ederken, şu aşamada borçlanma maliyetlerinde değişiklik yapmanın acil bir ihtiyaç olmadığına da dikkat çekti. Lagarde, 18–19 Mart'taki para politikası toplantısında alınacak kararlara dair kesin bir ifade kullanamayacağını belirterek, mevcut belirsizlik ve piyasalardaki oynaklığın temkinli davranmayı gerektirdiğini söyledi.

Lagarde ayrıca, 2022'deki krize benzemeyen ve oldukça sıra dışı bir belirsizlik döneminden geçildiğini ifade etti. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle AMB'nin temel ekonomik varsayımlarının geçerliliğini yitirdiğini belirten Lagarde, bankanın bu toplantıda yeni üç aylık ekonomik tahminlerini açıklayacağını söyledi. Geçmişte benzer dönemlerde alternatif senaryolar kullanan AMB'nin, bu kez de tahminlerine ek senaryolar dahil edebileceğini dile getirdi.