Savaş enerji piyasasını sarstı: Biyoyakıt ve metanol fiyatları yükseliyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları, enerji piyasasında yeni riskler yaratıyor. Güneydoğu Asya'daki biyoyakıt üretimi için kritik öneme sahip metanol fiyatları hızla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin neredeyse durması, birçok emtianın değer kazanmasına ve alkol fiyatlarının artmasına yol açtı. QatarEnergy, likit doğal gaz tesisini kapatma kararıyla metanol dahil yan ürün üretimini durdurdu.

Polymer Update verilerine göre, bölgeye yapılan metanol sevkiyatlarının fiyatı geçen hafta yüzde 24 artarak ton başına 402 dolara ulaştı; bu, 2007'den bu yana görülen en büyük artış olarak kaydedildi. Aksaklıklar devam ederse, Endonezya stokları azalabilir ve biyoyakıt üretimi Nisan ayından itibaren hükümet kotalarının altında kalabilir.

Bitkisel yağ fiyatları da savaşın etkisiyle yükseldi; palm yağı kısa sürede yüzde 10 değer kazandı. Endonezya Biyoyakıt Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Catra De Thouars, ülke üretiminin şimdilik güvence altında olduğunu, talep artışı olmaması durumunda önümüzdeki iki ay boyunca arzın yeterli olacağını belirtti. Sektör, olası açığı kapatmak için Malezya ve Brunei'den alternatif metanol tedarik seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak metanolün büyük kısmının Orta Doğu'dan geldiği göz önünde bulundurulduğunda, çatışmanın uzaması risk yaratıyor.