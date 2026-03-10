UAEA: Mevcut koşullar nükleer enerjinin önemini gösteriyor

CANLI BORSA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, mevcut koşulların, nükleer enerjinin enerji sistemlerine tam entegre edilmesi yönünde olduğunu ve nükleer enerjinin önemini gösterdiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 15:26

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulougne-Billancourt'ta düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Mevcut koşulların, nükleer enerjinin ülkelerin enerji sistemlerine tam olarak entegre edilmesi yönünde olduğunu dile getiren Grossi, akıllı, entegre enerji sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ve nükleer enerjinin iyi bir yanıt olduğunu belirtti.

Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin Ukrayna'yı ayakta tutan enerjinin yüzde 70'ine tekabül ettiğini söyleyerek, nükleer enerjinin önemine dikkati çekti.

Dolayısıyla Avrupa kıtasında nükleer enerjiye sahip olan veya olmayan ülkelerin de bu yönde adım atmasının tesadüf olmadığına işaret eden Grossi, nükleer enerjinin bir alternatif olduğunu vurguladı.

Grossi, UAEA olarak bu kapsamda ilerleyecek ülkelerle daha yakın şekilde çalışmaları gerektiğini ifade ederek, nükleer santral lisansı almak için 4-5 yıl beklemek zorunda kalınmayacağı şekilde çalışmalarının önemine değindi.

Finansman konusunda da cesurca harekete geçmeye karar verildiği için mutlu olduğunu kaydeden Grossi, "Nükleer enerjiye finansman sağlamak, sanki suçmuş gibi yasaklanmış bir noktaya gelmişti. Geçen yıl durum böyleydi ve tesadüf eseri değil, burada, Paris'te, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile tarihi bir anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Ve bundan hemen sonra işler değişmeye başladı." dedi.

