CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakır fiyatları Çin talebiyle yükselişini sürdürüyor

Bakır fiyatları Çin talebiyle yükselişini sürdürüyor

Bakır fiyatları, Çinli üreticilerin fiyatların düştüğü dönemi fırsat bilerek gerçekleştirdiği alımların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Küresel bakır konsantresi arzındaki sıkışıklık ile yapay zekâ veri merkezleri ve savunma harcamalarından kaynaklanan talep beklentileri de fiyatları destekliyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 10:33

Çinli imalatçıların düşük fiyatları değerlendirmesi sayesinde bakır, üst üste üç gün süren yükselişin ardından çarşamba günü 5,9 dolar seviyesinin hemen altında işlem gördü. Son fiyat düşüşü, inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen tedarik dalgasını tetikleyerek Çin'deki spot primlerinin artışını sürdürmesine yol açtı.

Piyasa aktörleri, 2026 yılı için yıllık bakır eritme ve rafinaj ücretlerinin ton başına 0 dolara kadar gerilemesinin orta ölçekli baskıları artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, rafine üretimini tehdit eden ciddi bir küresel bakır konsantresi sıkıntısına işaret ediyor. Başlangıçta Şanghay'daki rekor borsa stokları kazançları sınırlasa da, yapay zekâ veri merkezleri ve savunma harcamalarına bağlı uzun vadeli yapısal açık senaryosu fiyatları desteklemeye devam ediyor.

GLENCORE'UN AVUSTRALYA RAFİNERİSİNDE GREV TEHDİDİ

Glencore Plc'nin Avustralya'daki bakır rafinerisi çalışanları, ücret anlaşmazlığı nedeniyle cuma gününden itibaren greve gitmekle tehdit etti. Avustralya İşçileri Sendikası, şirketin çevredeki tesislere göre yaklaşık %15 daha düşük maaş verdiğini belirterek çalışanlar için zam talep ediyor.

AWU tarafından Glencore'a yapılan bildirimde, çalışanların cuma gününden itibaren iş bırakacağı ifade edildi. Queensland, Townsville'de yer alan rafineri, yıllık 300.000 tona kadar bakır işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük tesislerinden biri konumunda. Ayrıca, tesiste BHP Group'un Olympic Dam operasyonlarından gelen ve üçüncü taraf malzemeler de işleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Savaş enerji piyasasını sarstı: Biyoyakıt ve metanol fiyatları yükseliyor Savaş enerji piyasasını sarstı: Biyoyakıt ve metanol fiyatları yükseliyor 10 Mart 2026 13:25
İngiltere’de tüketici harcamaları Şubat’ta yavaşladı İngiltere’de tüketici harcamaları Şubat’ta yavaşladı 10 Mart 2026 13:07
Hürmüz Boğazı krizi Orta Doğu petrolünü Sarsıyor Hürmüz Boğazı krizi Orta Doğu petrolünü Sarsıyor 10 Mart 2026 13:02
Alman perakende sektöründe iş dünyası güveni şubatta geriledi Alman perakende sektöründe iş dünyası güveni şubatta geriledi 10 Mart 2026 12:59
Mısır, petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yaptı Mısır, petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yaptı 10 Mart 2026 11:34
Putin: Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabiliriz Putin: Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabiliriz 10 Mart 2026 11:16
Almanya’da dış ticaret yavaşladı Almanya’da dış ticaret yavaşladı 10 Mart 2026 11:09
ABD doğal gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor ABD doğal gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor 10 Mart 2026 10:21
Orta Doğu krizi kömür fiyatlarını yükseltiyor Orta Doğu krizi kömür fiyatlarını yükseltiyor 10 Mart 2026 10:19
Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor 10 Mart 2026 10:15
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 10 Mart 2026 10:07
Borsa 13 bin puana dayandı Borsa 13 bin puana dayandı 10 Mart 2026 10:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.198,7600 Değişim 102,46 Son veri saati:
Düşük 13167,03 Yüksek 13269,49
Açılış
44,0892 Değişim 0,0420 Son veri saati:
Düşük 44,0562 Yüksek 44,0982
Açılış
51,2974 Değişim 0,1808 Son veri saati:
Düşük 51,202 Yüksek 51,3828
Açılış
7.365,2400 Değişim 58,447 Son veri saati:
Düşük 7346,903 Yüksek 7405,35
Açılış
123,9598 Değişim 3,396 Son veri saati:
Düşük 123,457 Yüksek 126,853
Açılış
BİST En Aktif Hisseler