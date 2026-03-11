Bakır fiyatları Çin talebiyle yükselişini sürdürüyor

Çinli imalatçıların düşük fiyatları değerlendirmesi sayesinde bakır, üst üste üç gün süren yükselişin ardından çarşamba günü 5,9 dolar seviyesinin hemen altında işlem gördü. Son fiyat düşüşü, inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen tedarik dalgasını tetikleyerek Çin'deki spot primlerinin artışını sürdürmesine yol açtı.

Piyasa aktörleri, 2026 yılı için yıllık bakır eritme ve rafinaj ücretlerinin ton başına 0 dolara kadar gerilemesinin orta ölçekli baskıları artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, rafine üretimini tehdit eden ciddi bir küresel bakır konsantresi sıkıntısına işaret ediyor. Başlangıçta Şanghay'daki rekor borsa stokları kazançları sınırlasa da, yapay zekâ veri merkezleri ve savunma harcamalarına bağlı uzun vadeli yapısal açık senaryosu fiyatları desteklemeye devam ediyor.

GLENCORE'UN AVUSTRALYA RAFİNERİSİNDE GREV TEHDİDİ

Glencore Plc'nin Avustralya'daki bakır rafinerisi çalışanları, ücret anlaşmazlığı nedeniyle cuma gününden itibaren greve gitmekle tehdit etti. Avustralya İşçileri Sendikası, şirketin çevredeki tesislere göre yaklaşık %15 daha düşük maaş verdiğini belirterek çalışanlar için zam talep ediyor.

AWU tarafından Glencore'a yapılan bildirimde, çalışanların cuma gününden itibaren iş bırakacağı ifade edildi. Queensland, Townsville'de yer alan rafineri, yıllık 300.000 tona kadar bakır işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük tesislerinden biri konumunda. Ayrıca, tesiste BHP Group'un Olympic Dam operasyonlarından gelen ve üçüncü taraf malzemeler de işleniyor.