Orta Doğu’daki gerilim alüminyum piyasasını sarstı

İran’daki çatışmaların küresel tedarik zincirini uzun süre aksatabileceği endişesi alüminyum fiyatlarını yükseltti. Londra Metal Borsası’nda ton fiyatı 3.400 doların üzerine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 09:16

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2026 09:17

İran'daki savaşın küresel alüminyum akışını uzun süre sekteye uğratabileceği yönündeki kaygılar fiyatları yukarı taşıdı. Londra Metal Borsası'nda alüminyumun ton fiyatı 3.400 dolar eşiğini aşarak son dört yılın zirvesine yaklaştı.

Asya işlemlerinde bu sabah üç ay vadeli alüminyum kontratı 3.435,5 dolara kadar yükseldi. Fiyatlar şu sıralarda ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 3.430,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI, ÜRETİM VE TİCARET ETKİLENİYOR

Çatışmalar, küresel üretimin yaklaşık yüzde 9'unu karşılayan Orta Doğu'daki üretimde aksamalara neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ise hem hammadde girişini hem de mamul ürün ihracatını zorlaştırıyor.

ÇİN'DEN İHRACAT ARTABİLİR

Londra Metal Borsası'ndaki fiyat artışı, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki fiyatlarla arasındaki primi Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durumun Çin'den daha fazla alüminyum ihracatını teşvik edebileceği değerlendiriliyor.

Çin'in alüminyum ihracatı, yapay zekâ, enerji depolama ve güneş panelleri gibi sektörlerden gelen talebin etkisiyle bu yıl da güçlü seyrini korudu. Mart ayında sevkiyatların yıllık bazda yüzde 5'in üzerinde artabileceği tahmin ediliyor.

STOK ÇEKİM TALEPLERİ ARTTI

Londra Metal Borsası depolarından yapılan stok çekim talepleri Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Singapur'da alüminyum fiyatı yüzde 0,7 artarak ton başına 3.431,50 dolara yükselirken, Şanghay'da fiyatlar yüzde 1,2 artışla 25.165 yuan (3.663,67 dolar) seviyesine ulaştı.

