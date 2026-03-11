Bundesbank'tan enflasyon açıklaması: ECB hızlı ve kararlı adımlar atacak

Orta vadeli ekonomik görünüm yakından takip edilirken, banka yetkilileri savaş kaynaklı riskler karşısında kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Nagel, İran'daki çatışmalar nedeniyle enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist etkiler yaratabileceğini ifade ederek, "Enerji fiyatlarındaki yükselişler orta vadede geniş çaplı tüketici fiyat artışlarına yol açarsa, ECB Yönetim Konseyi zamanında ve kararlı bir şekilde müdahale edecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın kısa sürede sona erebileceğine dair açıklamalarını "umut verici" olarak nitelendiren Nagel, enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik görünümü zayıflattığını ve enflasyon risklerini artırdığını belirtti.

Nagel, birçok meslektaşı gibi "bekle-gör" yaklaşımını benimsediğini, ancak son gelişmelerin ECB'nin %2 enflasyon hedefinin altına düşme tartışmalarını sona erdirdiğini söyledi.

Mevcut oynaklık nedeniyle orta ve uzun vadeli tahminlerin hâlâ belirsiz olduğunu vurgulayan Nagel, bankanın geçmiş deneyimlerinden çıkarılan derslerin de dikkate alındığını aktardı.

ECB, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası enerji kaynaklı enflasyon şokuna geç müdahale etmişti; bu kez politika yapıcıların daha hızlı ve kararlı bir refleks göstereceği mesajı öne çıktı.