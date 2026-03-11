Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Santraldeki tahliye sürecinin devam ettiğini anlatan Likhachev, "Tahliyede yeni etabı birkaç gün önce tamamladık. 150 kişiyi Ermenistan üzerinden tahliye ettik. Şu anda sahada yaklaşık 450 kişi kaldı. Bunlar, belirli nedenlerden dolayı henüz tahliye edilemeyen kişiler." dedi.

Likhachev, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyulduğunu söylemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.