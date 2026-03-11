Asya borsalarında şubat ayı yükselişle tamamlandı

ABD'de teknoloji hisselerinde görülen satış baskısına karşın Asya piyasaları bu şubatta dirençli bir duruş sergiledi.

Başta Çin'deki Ay Yeni Yılı Tatili olmak üzere bölge ülkelerindeki tatiller nedeniyle işlem günlerinin sınırlı kalması, piyasaların odak noktasını büyük ölçüde Japonya'daki iç dinamiklere ve küresel yapay zeka gelişmelerine kaydırdı.

Bu gelişmelerle şubatta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 19,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 10,4, ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 geriledi.

Yılbaşından bu yana ise Kospi endeksi yüzde 48,2, Nikkei 225 endeksi yüzde 16,9 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,9 artarken, Hang Seng endeksi yüzde 3,9 düştü.

GÜNEY KORE'DE YAPAY ZEKA RALLİSİ KOSPİ'Yİ SIRTLADI

Şubat ayında bölgenin en dikkati çekici performansı Güney Kore'den geldi. Küresel piyasalarda Nvidia'nın bilançosunun ardından çip ve yapay zeka sektörüne artan ilgi, Güney Kore piyasalarında lokomotif etkisi yarattı.

Samsung ve SK Hynix gibi yarı iletken devlerinin öncülüğünde hisse ve sektör bazlı sert yükselişler görüldü. Analistler, bu ivmenin sadece çiplerle sınırlı kalmadığını, hükümetin hissedar haklarını genişleten politikalarının da ülkedeki risk iştahını ciddi şekilde desteklediğini vurguladı.

ABD'de teknoloji hisselerinde zaman zaman etkili olan satış baskısına rağmen, Güney Koreli şirketlerin yapay zeka alanında küresel rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkması yatırımcı güvenini artırdı.

Ülkede tedarikçi firmalara yönelen kesintisiz talep, endeksteki yukarı yönlü ivmeyi korudu. Güney Koreli yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 153,9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 80,6 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 63 yükseldi.

JAPONYA'DA GÜNDEM TARİHİ SEÇİM ZAFERİ VE BOJ BELİRSİZLİĞİ OLDU

Bölgenin ekonomik ve finansal anlamda önemli ülkelerinden olan Japonya'da ise siyaset ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde izleyeceği politikalar temel gündem maddeleri oldu.

Ülkede 8 Şubat'taki erken genel seçimlerde Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP), Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihi bir başarıya imza attı.

Takaiçi'nin mali genişleme yanlısı tutumu piyasalarda daha fazla teşvik beklentisini artırırken, BoJ'un sıkılaşma sürecine yönelik soru işaretlerini artırdı. Nikkei 225 endeksi şubatta yüzde 10,4 değer kazandı. Öte yandan, aralık ayı çekirdek makine siparişlerindeki beklenti üstü artış da firmaların üretim kapasitesini artırma isteği olarak olumlu karşılandı.

Merkez bankaları tarafında ise BoJ Başkanı Kazuo Ueda, faiz kararları için bahar dönemi ücret görüşmelerinin önemine dikkati çekerken, hükümetin para politikası kuruluna "güvercin" politikalarıyla bilinen iki ismi aday göstermesi faiz artırımı beklentilerini törpüledi. Piyasalarda, BoJ'un mart ayında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇİN VE HONG KONG PİYASALARI AYRIŞTI

Ay Yeni Yılı dolayısıyla uzun tatil havasının hakim olduğu Çin ve Hong Kong piyasalarında ise şubat ayında işlem hacimleri düşük seyretti. Çin borsalarının 9 gün süren uzun tatil sebebiyle kapalı olması fiyatlamaların sınırlı kalmasına ve yatırımcıların bekle-gör politikası izlemesine neden oldu.

Makroekonomik tarafta ise Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. En son Mayıs 2025'te indirime gidilen faiz oranlarının sabit bırakılması beklentiler dahilinde karşılandı.

LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,3 ve bileşik PMI'ın 51,6 seviyesinde gerçekleşmesi, ekonomideki büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret etti. Şanghay bileşik endeksi şubat ayını yüzde 1,1'lik sınırlı bir yükselişle tamamlayarak pozitif tarafta kalmayı başardı.

Öte yandan, bölgedeki genel pozitif havadan faydalanamayan Hong Kong piyasaları negatif ayrıştı. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Hang Seng endeksi, Asya'daki genel yapay zeka rüzgarına ayak uydurmakta zorlandı. Zayıf risk iştahı ve düşük hacimli işlemlerin gölgesinde ABD'li teknoloji hisselerine izleyerek satış baskısına maruz kalan endeks, şubat ayını yüzde 2,8 düşüşle kapattı.

Asya borsalarında şubat ayı performansı şöyle gerçekleşti:

Ülke Endeks Şubat ayı değişimi (%) Yılbaşından bu yana değişim (%) Güney Kore Kospi 19,5 48,2 Hong Kong Hang Seng -2,8 -3,9 Japonya Nikkei 225 10,4 16,9 Çin Şanghay Bileşik 1,1 4,9