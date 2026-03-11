Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunamadı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından 63 bin dolar seviyesinden yükselişe geçerek 70 bin dolar eşiğini aşan Bitcoin, bölgeden gelen yeni haber akışlarıyla düşüşe geçti.

Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla artan güvenli liman talebiyle amiral kripto para Asya seansında 70.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

Dünyanın en büyük kripto parası 69.583,5 dolardan işlem görüyor. Düşüş yüzde 0,5 seviyesinde.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Ether, gün içinde %0,3 düşüşle 2.034 dolar seviyesinde kalırken, haftalık bazda %2,8 artış gösterdi. BNB, 643 dolarda yatay seyretti. XRP, %0,3 artışla 1,38 dolara yükseldi ve haftalık %1,7 kazanç sağladı. Solana ise %0,2 artışla 86,42 dolara çıkarak haftalık bazda %0,8 değer kaybetti ve haftalık bazda hala en zayıf büyük kripto varlık konumunda bulunuyor.

Dogecoin, Salı günü Musk kaynaklı kazançların bir kısmını koruyarak %1 artışla 0,093 dolara yükseldi.