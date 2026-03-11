CANLI BORSA
Savaş gölgesinde İran'dan Çin'e petrol sevkiyatı sürüyor

Savaş gölgesinde İran’dan Çin’e petrol sevkiyatı sürüyor

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların, enerji taşımacılığında kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri artırmasına rağmen, İran’ın Çin’e ham petrol sevkiyatını sürdürdüğü bildirildi.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 08:46

Uydu verileriyle tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers'ın kurucu ortaklarından Samir Madani, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana İran'ın boğaz üzerinden en az 11,7 milyon varil ham petrol sevk ettiğini söyledi. Madani'ye göre bu sevkiyatların tamamı Çin'e yönlendirildi.

Uydu görüntülerini kullanarak gemi trafiğini analiz eden şirket, takip sistemleri kapatılmış olsa bile tankerleri tespit edebiliyor. Tahran'ın boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alabileceği yönündeki uyarılarının ardından birçok tanker, konumlarını gizlemek amacıyla takip sistemlerini devre dışı bırakarak "karartma" yöntemine başvurdu.

Deniz taşımacılığı verileri sağlayan Kpler ise savaşın başlamasından bu yana boğazdan yaklaşık 12 milyon varil ham petrol geçtiğini tahmin ediyor. Şirketin ham petrol analisti Nhway Khin Soe, İran petrolünün son yıllarda en büyük alıcısının Çin olduğunu belirterek, sevkiyatların önemli bölümünün nihayetinde bu ülkeye ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak analist, gemilerin gerçek varış noktalarını doğrulamanın giderek daha zor hale geldiğini de vurguladı.

