ABD’de kurumsal tahvil satışlarında günlük rekor kırıldı

Rekorun en büyük payı 37 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştiren Amazon'dan geldi. Şirketin bu finansmanı, özellikle yapay zeka altyapısına yönelik hızlı genişleme planlarını desteklemek amacıyla sağladığı belirtildi. Günün dikkat çeken işlemlerinden biri de 16 milyar dolarlık ilk tahvil ihracını gerçekleştiren Honeywell Aerospace oldu. Ayrıca Air Lease Corporation da yaklaşık 4 milyar dolarlık tahvil satışıyla piyasaya katılan şirketler arasında yer aldı.

Şirketlerin tahvil piyasasına yönelmesinde küresel gelişmelerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri azaltmaya yönelik diplomatik girişimler sonrası piyasalarda oluşan görece olumlu hava, şirketlerin finansman için uygun koşullar yakalamasına yardımcı oldu. Hisse senedi piyasalarındaki dalgalanma ve enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte risk iştahının artması da tahvil ihraçlarını hızlandırdı.

ABD'de yüksek kredi notuna sahip şirketlerin tahvil satışlarında önceki günlük rekor, 2013 yılında Verizon Communications tarafından gerçekleştirilen 49 milyar dolarlık ihraçla kaydedilmişti. Söz konusu işlem ise hâlâ tarihin en büyük tekil tahvil ihracı olma özelliğini koruyor.