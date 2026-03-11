ABD’nin ham petrol stokları geriledi

CANLI BORSA
ABD’de haftalık petrol stoklarına ilişkin American Petroleum Institute (API) verileri, 6 Mart ile biten haftada ham petrol stoklarında azalma yaşandığını ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 09:26

Açıklanan verilere göre ABD ham petrol stokları 1 milyon 678 bin varil geriledi. Piyasada ise stokların 1,38 milyon varil artması bekleniyordu. Bir önceki hafta stoklarda 5 milyon 647 bin varillik yükseliş kaydedilmişti.

Petrol ürünleri tarafında ise farklı yönlerde hareketler görüldü. Benzin stokları haftalık bazda 1 milyon 838 bin varil azaldı. Ancak piyasa beklentisi düşüşün 4,5 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi. Önceki hafta benzin stoklarında 3 milyon 286 bin varillik gerileme gerçekleşmişti.

Damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 2 milyon 257 bin varil azalarak piyasa tahminlerinin üzerinde bir düşüş kaydetti. Bu kalemde beklenti 947 bin varillik bir gerilemeydi. Bir önceki hafta stoklar 516 bin varil artış göstermişti.

ABD'nin önemli petrol depolama noktalarından Cushing, Oklahoma'daki ham petrol stokları da 370 bin varil azaldı. Önceki hafta bölgede stoklar 1 milyon 540 bin varil artış göstermişti.

BİST En Aktif Hisseler