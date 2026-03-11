CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi

Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi

Çin’de otomobil satışları şubat ayında önemli bir gerileme gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre, toplam satışlar (ihracat dahil) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,4 azalarak yaklaşık 1,8 milyon adede geriledi.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 10:50

Bu, Şubat 2024'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak öne çıkıyor. İç pazarda satışlar %34,2 düşüşle 950 bin adede inerken, ihracat %58 artışla 590 bin adede ulaştı. Ancak yılın ilk iki ayındaki toplam satış ve ihracat verileri bir arada ele alındığında %10,7'lik bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Yeni yıl tatilinin zamanlaması ekonomik faaliyetlerde dalgalanmalara yol açsa da, devlet teşviklerinin azalması talebi daha da zayıflattı. Elektrikli ve hibrit araç satışları %14 düşüşle 765 bin adede gerileyerek, yeni enerji araçlarına yönelik talebin yavaşladığını gösterdi. Öte yandan ihracat tarafındaki güçlü performans dikkat çekti.

