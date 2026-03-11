Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi

Bu, Şubat 2024'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak öne çıkıyor. İç pazarda satışlar %34,2 düşüşle 950 bin adede inerken, ihracat %58 artışla 590 bin adede ulaştı. Ancak yılın ilk iki ayındaki toplam satış ve ihracat verileri bir arada ele alındığında %10,7'lik bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Yeni yıl tatilinin zamanlaması ekonomik faaliyetlerde dalgalanmalara yol açsa da, devlet teşviklerinin azalması talebi daha da zayıflattı. Elektrikli ve hibrit araç satışları %14 düşüşle 765 bin adede gerileyerek, yeni enerji araçlarına yönelik talebin yavaşladığını gösterdi. Öte yandan ihracat tarafındaki güçlü performans dikkat çekti.