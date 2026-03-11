CANLI BORSA
G7'den, stratejik petrol rezervlerinin kullanımına destek

G7 ülkeleri, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmanın başlamasının ardından petrol arzını ve piyasa istikrarını korumak amacıyla stratejik rezervlerin kullanımını desteklediklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 11:13

G7 enerji bakanları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile video konferans üzerinden bir araya gelerek, İran'daki savaşın enerji piyasaları ve arz üzerindeki olası etkilerini ele aldı.

Bakanlar e-posta yoluyla yaptıkları açıklamada, "IEA ile yakın iş birliği içinde enerji piyasası gelişmelerini yakından izliyor, G7 ülkeleri ve uluslararası ortaklarımız ile koordinasyon sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bugünkü IEA yönetim kurulu toplantısının, üye ülkelerin mevcut arz güvenliğini ve piyasa koşullarını değerlendirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

G7 bakanları ayrıca, "stratejik rezervlerin kullanımı da dahil olmak üzere, duruma yönelik proaktif önlemlerin alınmasını prensip olarak destekliyoruz" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure konuya ilişkin yaptığı açıklamada, G7 liderlerinin petrol rezervlerinin kullanımı konusunu değerlendireceğini, ancak henüz bir karar alınmadığını ve sürecin koordineli ilerlemesi gerektiğini belirtti.

