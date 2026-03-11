Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor

CANLI BORSA
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, ABD-İran savaşının başlamasının ardından enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini kabul ettiğini fakat hükümetin bu yıla yönelik büyüme tahminlerini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 12:36

Hükümet tarafından Şubat ayında kabul edilen bütçe tasarısında 2026 yılı için yüzde 1 büyüme ve yüzde 1 civarında enflasyon tahmin edilmişti. Bu tahminler, Orta Doğu'daki çatışma başlamadan önce kesinleştirilmişti.

Maliye Bakanı, yaptığı açıklamada "Şu aşamada tahminleri değiştirmek için bir neden görmüyoruz; ekonomimiz direncini korumaktadır" açıklamasını yaptı.

Maliye Bakanı, savaşın muhtemelen büyümeyi belli bir ölçüde yavaşlatacağını ve enflasyonu bir miktar artıracağını kabul ederek bunun boyutunun çatışmanın şiddeti ve süresine bağlı olacağını belirtti.

