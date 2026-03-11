Kömür fiyatları arttı

ABD ve İsrail'in 27 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilim, bölgedeki enerji akışına yönelik riskleri artırarak küresel enerji piyasalarında zincirleme fiyat artışlarını tetikledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gaz arzına yönelik endişeler gaz fiyatlarını yükseltirken, artan sevkiyat maliyetleri ve taşımacılıktaki gecikmeler de kömür fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu da global ölçekte referans alınan Newcastle ve Rotterdam borsalarında rekor artışlar görülmesinde etkili oldu.

Asya'da referans Newcastle kömür vadeli işlemleri 27 Şubat'ta ton başına 115,80 dolardan kapanmıştı. Söz konusu fiyat 9 Mart'ta 138 dolara kadar yükselirken, bu rakam Aralık 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Bu borsada 10 Mart kapanış fiyatı ton başına 133,65 dolar olarak kaydedildi.

API2 Rotterdam Kömürü de 27 Şubat'ta kapanışı ton başına 106 dolarken, 9 Mart'ta 132 dolardan işlem gördü. Bu rakam Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Söz konusu borsada 10 Mart kapanışı ton başına 121 dolardan gerçekleşti.