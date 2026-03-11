İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir

CANLI BORSA
İranlı askeri sözcü, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde petrol fiyatlarının hızla yükselebileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunan yetkili, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak 28 Şubat’tan bu yana ABD üslerine yüzlerce füze saldırısı düzenlediklerini iddia etti.

İranlı bir askeri sözcü, petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, İran'ın artık "karşılıklı saldırılar" aşamasından çıkıp daha sürekli ve kapsamlı saldırılara geçeceği ifade edildi. Sözcü ayrıca ABD'nin petrol fiyatlarını kontrol edemeyeceğini savundu.

Açıklamada, "ABD'nin, Siyonist rejimin ya da onların ortaklarının çıkarı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün dahi geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İranlı yetkili, bölgedeki güvenliğin bozulmasının petrol piyasasını doğrudan etkilediğini belirterek, "Petrolün varil fiyatının 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun. Çünkü fiyatlar, sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenlik ortamına bağlı" dedi.

839 SALDIRI İDDİASI

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak 28 Şubat'tan bu yana yedi Arap ülkesindeki ABD üsleri ve bazı stratejik hedeflere en az 839 füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın buna verdiği karşılıklar sürerken, Körfez bölgesinde birçok kritik noktanın hedef alındığı bildirildi.

