CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir

DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir

Almanya’nın önde gelen ekonomik araştırma kuruluşlarından DIW, İran’daki savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesine ve ABD’nin “düzensiz” ticaret politikalarına rağmen ülke ekonomisinin toparlanmasının yalnızca sınırlı biçimde yavaşlayacağını açıkladı. Kurum, Almanya ekonomisinin 2026’da yüzde 1, 2027’de ise yüzde 1,4 büyümesini öngörüyor. 2025 yılında büyüme yüzde 0,2 seviyesinde kalmıştı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 14:59

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma kuruluşlarından DIW değerlendirmesinde, 2026'nın başından itibaren kamu tüketimi ve hükümet yatırımlarındaki artışın toparlanmayı desteklediğini belirtti. Özellikle savunma harcamalarıyla başlayan yatırım sürecinin zamanla altyapı projelerine yönelmesinin ekonomik büyümeyi güçlendirmesi bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu tarifelerin büyük bölümünü iptal etmesinin ihracata belirgin bir etkisi olmadığı ifade edildi. Bunun nedeni olarak ise Trump'ın hemen ardından 150 gün boyunca yürürlükte kalacak küresel yüzde 10'luk yeni bir vergi getirmesi gösterildi.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken DIW, buna rağmen petrol ve gaz fiyatlarının 2022-2023 dönemindeki kriz seviyelerinin oldukça altında kaldığını vurguladı. Kurum, bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarının yalnızca ılımlı bir artış göstereceğini tahmin ediyor. Bu durumun enflasyonu yaklaşık 0,4 puan artırması, ekonomik büyümeyi ise 0,1 ile 0,2 puan arasında aşağı çekmesi bekleniyor.

DIW raporunda, "Bu gelişmeler Almanya ekonomisindeki toparlanmayı yavaşlatabilir ancak tamamen durdurması beklenmiyor" değerlendirmesi yapıldı. Kurum, enflasyonun 2026'da yüzde 2,4, 2027'de ise yüzde 2,3 olacağını öngörürken, Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırımı beklenmediğini de belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
JPMorgan, özel kredi fonlarına verilen kredileri sıkılaştırıyor JPMorgan, özel kredi fonlarına verilen kredileri sıkılaştırıyor 11 Mart 2026 10:17
Borsa 13 bin puanı aştı! Borsa 13 bin puanı aştı! 11 Mart 2026 10:07
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Mart 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Mart 2026 09:33
ABD’nin ham petrol stokları geriledi ABD’nin ham petrol stokları geriledi 11 Mart 2026 09:26
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunamadı Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunamadı 11 Mart 2026 09:26
Orta Doğu’daki gerilim alüminyum piyasasını sarstı Orta Doğu’daki gerilim alüminyum piyasasını sarstı 11 Mart 2026 09:16
ABD’de kurumsal tahvil satışlarında günlük rekor kırıldı ABD’de kurumsal tahvil satışlarında günlük rekor kırıldı 11 Mart 2026 09:09
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 11 Mart 2026 09:06
Savaş gölgesinde İran’dan Çin’e petrol sevkiyatı sürüyor Savaş gölgesinde İran’dan Çin’e petrol sevkiyatı sürüyor 11 Mart 2026 08:46
ECB Başkanı Lagarde: Jeopolitik kriz enflasyonu 2022’deki kadar sarsmayacak ECB Başkanı Lagarde: Jeopolitik kriz enflasyonu 2022’deki kadar sarsmayacak 11 Mart 2026 08:43
Trump, Texas’ta yeni petrol rafinerisi kurulacak Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacak 11 Mart 2026 08:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.143,0800 Değişim 137,32 Son veri saati:
Düşük 13132,17 Yüksek 13269,49
Açılış
44,0971 Değişim 0,0420 Son veri saati:
Düşük 44,0562 Yüksek 44,0982
Açılış
51,1771 Değişim 0,2443 Son veri saati:
Düşük 51,1385 Yüksek 51,3828
Açılış
7.350,4000 Değişim 69,395 Son veri saati:
Düşük 7335,955 Yüksek 7405,35
Açılış
122,2723 Değişim 4,5949 Son veri saati:
Düşük 122,2581 Yüksek 126,853
Açılış
BİST En Aktif Hisseler