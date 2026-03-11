DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma kuruluşlarından DIW değerlendirmesinde, 2026'nın başından itibaren kamu tüketimi ve hükümet yatırımlarındaki artışın toparlanmayı desteklediğini belirtti. Özellikle savunma harcamalarıyla başlayan yatırım sürecinin zamanla altyapı projelerine yönelmesinin ekonomik büyümeyi güçlendirmesi bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu tarifelerin büyük bölümünü iptal etmesinin ihracata belirgin bir etkisi olmadığı ifade edildi. Bunun nedeni olarak ise Trump'ın hemen ardından 150 gün boyunca yürürlükte kalacak küresel yüzde 10'luk yeni bir vergi getirmesi gösterildi.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken DIW, buna rağmen petrol ve gaz fiyatlarının 2022-2023 dönemindeki kriz seviyelerinin oldukça altında kaldığını vurguladı. Kurum, bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarının yalnızca ılımlı bir artış göstereceğini tahmin ediyor. Bu durumun enflasyonu yaklaşık 0,4 puan artırması, ekonomik büyümeyi ise 0,1 ile 0,2 puan arasında aşağı çekmesi bekleniyor.

DIW raporunda, "Bu gelişmeler Almanya ekonomisindeki toparlanmayı yavaşlatabilir ancak tamamen durdurması beklenmiyor" değerlendirmesi yapıldı. Kurum, enflasyonun 2026'da yüzde 2,4, 2027'de ise yüzde 2,3 olacağını öngörürken, Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırımı beklenmediğini de belirtti.