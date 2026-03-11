CANLI BORSA
BoE’den stablecoin mesajı: “Düzenlemeye açığız”

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, sistemik stablecoin’lerin düzenlenmesi konusunda farklı yaklaşımlara açık olduklarını söyledi. Ancak sektörün mevcut düzenleme önerilerine yeterince yapıcı geri dönüş yapmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 15:51

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2026 15:52

Bank of England Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, sistemik öneme sahip stablecoin'lerin düzenlenmesine ilişkin çeşitli yöntemlerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Breeden, buna rağmen sektörün mevcut düzenleme taslaklarına beklenen düzeyde yapıcı geri bildirim sunmamasından memnuniyetsizlik duyduklarını söyledi.

YENİ KURALLAR MASADA

Merkez Bankası'nın kasım ayında başlattığı istişare sürecinde, günlük ödemelerde kullanılabilecek sterlin bazlı stablecoin'lere yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor. Taslak çerçeveye göre stablecoin ihraç eden kuruluşların varlıklarının yüzde 40'ını Merkez Bankası'nda faiz getirisi olmayan depo olarak tutması planlanıyor.

Önerilen düzenleme paketinde ayrıca bireysel yatırımcıların elinde bulundurabileceği stablecoin miktarının 20 bin sterlinle sınırlandırılması öngörülüyor. Şirketler için ise bu limitin 10 milyon sterlin olması planlanıyor.

ALTERNATİF DÜZENLEME YÖNTEMLERİNE AÇIK

Breeden, merkez bankasının finansal istikrar hedefinin farklı düzenleme modelleriyle de sağlanabileceğini belirtti. Bu hedefe ulaşmanın yalnızca geçici sahiplik sınırlarına dayalı kurallarla sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

