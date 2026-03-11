CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart'ta düşebilir!

OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart'ta düşebilir!

OPEC+ üretimi şubat ayında yükseldi. Ancak İran savaşı nedeniyle mart ayında petrol üretiminde düşüş yaşanması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 15:42

OPEC+'ın petrol üretimi Şubat ayında artış kaydetti. Ancak İran ile yaşanan savaşın etkisiyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında ciddi aksaklıklar yaşanması nedeniyle Mart ayında üretimin gerilemesi bekleniyor.

Kpler analisti Amena Bakr, Orta Doğu'daki kesintilerin şu anda günlük yaklaşık 6 milyon varil seviyesinde olduğunu, bu rakamın ay sonuna kadar 9,5 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.

Irak ve Kuveyt'te petrol üretiminde sert düşüşler görülürken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri alternatif boru hatlarını devreye alarak ve stoklarını kullanarak ihracatlarını sürdürmeye çalışıyor. OPEC+ ülkelerinin ise yaz aylarında kaybedilen arzı telafi etmek ve Körfez bölgesindeki talebi karşılamak için üretimi artırabileceği değerlendiriliyor.

Bakr ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, yaygın inanışın aksine OPEC+'ın önde gelen üyelerinin üç haneli petrol fiyatlarını ve aşırı fiyat oynaklığını tercih etmediğini vurguladı.

