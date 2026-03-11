AB'de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı

CANLI BORSA
Avrupa Birliği'nde (AB), 2024 yılında nüfusun yaklaşık yüzde 51'i toplu taşıma araçlarını hiç kullanmadı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 15:55

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, AB ülkelerinde 16 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 50,6'sı 2024 yılında herhangi bir toplu taşıma hizmetinden yararlanmadı.

Aynı dönemde AB'de nüfusun yüzde 10,7'si toplu taşıma araçlarını her gün kullanırken, yüzde 11,6'sı haftada bir, yüzde 10'u ayda bir ve yüzde 17,1'i ise ayda birden daha az kullandı.

AB'de toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranı en yüksek yüzde 85 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) belirlendi.

Toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranı İtalya'da yüzde 68, Portekiz'de yüzde 67,8, Fransa'da yüzde 65,1, Slovenya'da yüzde 61,6 ve Yunanistan'da yüzde 61,3'ü buldu.

Toplu taşımayı kullanmayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 15,7 ile AB'nin kişi başına geliri en yüksek ülkesi Lüksemburg oldu. Lüksemburg'u yüzde 26,6 ile Estonya ve yüzde 26,7 ile İsveç takip etti.

HAFTALIK KULLANIMDA LÜKSEMBURG ÖNDE

Toplu taşıma araçlarını haftada en az bir kez kullananların oranı en yüksek Lüksemburg'da ölçüldü. Bu ülkede nüfusun yüzde 23,1'i toplu taşımayı haftalık olarak kullanırken, Lüksemburg'u yüzde 19,2 ile Letonya ve yüzde 18,2 ile Estonya izledi.

