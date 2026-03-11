CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC'in günlük ham petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, şubatta önceki aya göre 164 bin varil artarak 28 milyon 630 bin varile yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 16:04

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Venezuela'da görüldü. Ülkede günlük üretim 80 bin varil artışla 903 bin varile çıktı.

Üretimin en çok düştüğü ülkeler ise Nijerya ve Libya oldu. Nijerya'da günlük üretim 28 bin varil azalarak 1 milyon 460 bin varile gerilerken, Libya'da günlük üretim 23 bin varil düşüşle 1 milyon 281 bin varil oldu.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, şubatta önceki aya göre 164 bin varil artarak 28 milyon 630 bin varile yükseldi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 445 bin varil artarak 42 milyon 722 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, TALEP TAHMİNİNİ KORUDU

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi.

Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 530 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 440 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 80 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

