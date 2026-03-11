CANLI BORSA
Hindistan, Çin ve komşu ülkelere yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti

Hindistan, kara sınırı paylaştığı Çin ve diğer komşularına yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) kısıtlamalarını 6 yılın ardından hafifletme kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 16:10

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, kara sınırı paylaşılan ülkelerden yatırımlara ilişkin yönergede yeni değişiklikleri kabul ettiği belirtildi.

Buna göre, 2020'de FDI kurallarına getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle Çin'den yüzde 10'a kadar gerçek faydalanıcı olan yatırımcılar, hükümet onayı olmadan doğrudan yatırım yapabilecek.

Çin'in yanı sıra Hindistan'a kara sınırı olan Bangladeş, Pakistan, Nepal, Butan, Myanmar da benzeri şekilde hükümet onayı zorunluluğu olmadan aynı miktarda sahiplik payıyla doğrudan yatırım yapabilecek.

Hindistan'da, Kovid-19 salgını sırasında 2020'de komşu ülkelerden "fırsatı kollayan devralmaları" önlemek amacıyla yatırımlara hükümet onayı zorunluluğu getirilmişti.

