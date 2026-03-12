CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Irak SOMO'dan uyarı: 2 tankere saldırı petrol faaliyetlerini tehdit ediyor

Irak SOMO'dan uyarı: 2 tankere saldırı petrol faaliyetlerini tehdit ediyor

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren 2 tankerin hedef alınmasını kınadı, saldırının petrol faaliyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 08:11

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında faaliyet gösteren Marshall Adaları bayraklı "SAFESEA VISHNU" adlı tanker ile Malta bayraklı "ZEFYROS" adlı tankere yönelik saldırı kınandı.

ZEFYROS isimli tankerin Zübeyr Limanı'na girmek üzere hareket etmeye hazırlandığı ve yan yükleme işlemi ile önceki yükün boşaltılmasının tamamlanmasının ardından 30 bin ton nafta ürünü yüklenmek üzere limana yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığı, Irak kara sularında denizcilik güvenliği ve petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Kömür fiyatları arttı Kömür fiyatları arttı 11 Mart 2026 13:10
AB’nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı AB'nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı 11 Mart 2026 13:04
Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor 11 Mart 2026 12:36
AB’de nükleer enerji konusunda görüş ayrılığı: Stratejik hata AB’de nükleer enerji konusunda görüş ayrılığı: Stratejik hata 11 Mart 2026 11:15
G7’den, stratejik petrol rezervlerinin kullanımına destek G7'den, stratejik petrol rezervlerinin kullanımına destek 11 Mart 2026 11:13
Asya borsalarında şubat ayı yükselişle tamamlandı Asya borsalarında şubat ayı yükselişle tamamlandı 11 Mart 2026 11:06
Bundesbank’tan enflasyon açıklaması: ECB hızlı ve kararlı adımlar atacak Bundesbank'tan enflasyon açıklaması: ECB hızlı ve kararlı adımlar atacak 11 Mart 2026 10:55
Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi 11 Mart 2026 10:50
Maersk uyardı: Artan nakliye maliyetleri tüketici fiyatlarını etkileyecek Maersk uyardı: Artan nakliye maliyetleri tüketici fiyatlarını etkileyecek 11 Mart 2026 10:40
Bakır fiyatları Çin talebiyle yükselişini sürdürüyor Bakır fiyatları Çin talebiyle yükselişini sürdürüyor 11 Mart 2026 10:33
JPMorgan, özel kredi fonlarına verilen kredileri sıkılaştırıyor JPMorgan, özel kredi fonlarına verilen kredileri sıkılaştırıyor 11 Mart 2026 10:17
Borsa 13 bin puanı aştı! Borsa 13 bin puanı aştı! 11 Mart 2026 10:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 236,98 Son veri saati:
Düşük 13032,51 Yüksek 13269,49
Açılış
44,1207 Değişim 0,0330 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1142
Açılış
51,0775 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.292,8900 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
119,9055 Değişim 2,8185 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 121,9151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler