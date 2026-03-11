CANLI BORSA
Amazon'dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış

Amazon, Avrupa tahvil piyasasında sekiz parçadan oluşan rekor bir satış başlatarak yaklaşık 10 milyar euro (11,6 milyar dolar) toplamayı hedefliyor. Şirketin bu kaynağı yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için kullanacağı belirtiliyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 15:07

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2026 15:11

Amazon, euro cinsinden tahvil piyasasında sekiz dilimden oluşan büyük bir ihraç başlattı. Vadesi 2 yıldan 38 yıla kadar değişen tahvillerle yaklaşık 10 milyar euro fon sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu işlem, Avrupa tahvil piyasasında şirketler tarafından gerçekleştirilen ilk sekiz parçalı tahvil satışı olarak kayıtlara geçti.

DOLAR TARAFINDA DA DEV SATIŞ

Amazon, salı günü dolar cinsinden gerçekleştirdiği 11 dilimli tahvil ihracıyla da yaklaşık 37 milyar dolar toplamıştı. İki işlem birlikte değerlendirildiğinde şirketin gerçekleştirdiği satış, bugüne kadar görülen en büyük kurumsal tahvil ihraçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZ KAZANIYOR

Bu finansman hamlesi, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını artırdığı bir dönemde geldi. Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft ile birlikte 2026 yılı için yaklaşık 650 milyar dolarlık sermaye harcaması planlıyor.

Tahvil satışında farklı para birimleri ve çeşitli vadelerin tercih edilmesi, Amazon'un daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşmasını ve yeniden finansman riskini dağıtmasını amaçlıyor.

AVRUPA'DAKİ ÖNCEKİ REKOR LVMH'DEYDİ

Avrupa'da kredi dilimi sayısı bakımından önceki rekor ise LVMH tarafından 2020 yılında Tiffany & Co.'nun satın alınması için gerçekleştirilen yedi parçalı tahvil ihracıyla kırılmıştı.

ABD'DE TALEP 126 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Kaynaklara göre Amazon'un ABD'deki tahvil teklifine yaklaşık 126 milyar dolarlık talep geldi. Bu rakam, kurumsal tahvil ihraçlarında şimdiye kadar görülen en yüksek talep seviyelerinden biri olarak kaydedildi. Şirket başlangıçta 25 milyar dolar olarak belirlediği hedefi yoğun ilgi üzerine 30 milyar dolara yükseltti.

Amazon'un tahvil satışı, şirketin veri merkezleri, çipler ve diğer ekipmanlar için 2026 yılında yaklaşık 200 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Ancak bu büyüklükteki yatırımlar, bazı yatırımcılar arasında yapay zekâ harcamalarının ne zaman finansal getiri sağlayacağı konusunda soru işaretleri yaratmış durumda.

BİST En Aktif Hisseler