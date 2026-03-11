Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor

G-7 ülkeleri, stratejik petrol rezervlerinin kullanımı konusunda genel bir prensip desteği ortaya koyarken, Japonya'nın bu konuda daha somut bir adım atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

NHK'nin Başbakan Takeiçi'ye dayandırdığı habere göre, Japonya bu kararı kendi inisiyatifiyle uygulamaya koymayı planlıyor.

Haberde, stratejik rezervlerin Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılmasının hedeflendiği aktarılıyor.

G7 ülkeleri arasında Japonya, en yüksek stratejik petrol rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin elindeki rezervlerin, petrol ihtiyacını 200 günden fazla süreyle karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.