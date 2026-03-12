CANLI BORSA
Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti

Orta Doğu’daki artan gerilim, arz risklerini gündeme taşıyarak demir cevheri fiyatlarını destekledi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 09:27

Asya seansındaki işlemlerde fiyatlar yükseliş kaydederken, analistler kısa vadede yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Nanhua Futures tarafından yayımlanan araştırma notuna göre, spot tedarik zincirlerindeki riskler fiyatlara yukarı yönlü destek sağladı. Ancak çelik fabrikalarındaki stok birikiminin devam etmesi, talebin zayıf seyretmesine yol açıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en aktif demir cevheri kontratı %1,5 değer kazanarak 797,0 yuan/ton seviyesine ulaştı. Analistler, fiyatların kısa vadede destek bulmaya devam edebileceğini, fakat büyük bir yükseliş beklemediklerini ifade ediyor.

