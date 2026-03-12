Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti

Asya seansındaki işlemlerde fiyatlar yükseliş kaydederken, analistler kısa vadede yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Nanhua Futures tarafından yayımlanan araştırma notuna göre, spot tedarik zincirlerindeki riskler fiyatlara yukarı yönlü destek sağladı. Ancak çelik fabrikalarındaki stok birikiminin devam etmesi, talebin zayıf seyretmesine yol açıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en aktif demir cevheri kontratı %1,5 değer kazanarak 797,0 yuan/ton seviyesine ulaştı. Analistler, fiyatların kısa vadede destek bulmaya devam edebileceğini, fakat büyük bir yükseliş beklemediklerini ifade ediyor.