İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak?

İngiltere Merkez Bankası'nın yürüttüğü kamuoyu danışma sürecinde vatandaşların çoğu banknotlarda doğa temalı görseller görmek istediğini belirtti. Yeni seride yaban hayatını temsil eden hayvanların ve doğal unsurların yer alması planlanıyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 44 bin kişinin katıldığı danışma sürecinde katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı banknot tasarımlarında mimari yapılar, tarihi kişiler, kültür ya da spor temaları yerine doğayı yansıtan görsellerin kullanılmasını istedi.

YENİ DANIŞMA SÜRECİ YAZIN YAPILACAK

Banka, yeni banknot serisi için yaz aylarında ikinci bir kamuoyu danışma süreci düzenlemeyi planlıyor.

Bu aşamada vatandaşlardan banknotlarda görmek istedikleri hayvanlar ve doğal unsurlar hakkında görüş toplanacak. Ardından yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir kurul, olası tasarımlar arasından kısa bir liste hazırlayacak.

BANKNOTLARDA HANGİ HAYVANLAR OLABİLİR?

Yeni banknot serisinin ülkenin biyolojik çeşitliliğini yansıtması hedefleniyor. Tasarımlarda tilki, porsuk, kunduz, sincap, su samuru, geyik ve fok gibi İngiltere'de yaygın bulunan hayvanların yer alabileceği değerlendiriliyor.