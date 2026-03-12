Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı

Kaynaklara göre, Çin yönetimi ülkenin en büyük rafinerilerine yeni ihracat sözleşmesi imzalamamaları talimatını verdi. Daha önce onaylanmış sevkiyatlar için ise alıcılarla yeniden görüşülmesi ve mümkünse iptal edilmesi yönünde müzakereler yürütülmesi istendi.

Çin, geniş rafineri kapasitesini ağırlıklı olarak iç piyasaya hizmet vermek için kullanıyor. Bununla birlikte, Asya başta olmak üzere birçok bölgeye önemli miktarda rafine yakıt ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Pekin'in bu kararı, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde artan çatışmaların petrol ve gaz piyasalarında yarattığı dalgalanmalar sonrası alındı. Uzmanlar, adımın Çin'in enerji güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtiyor. Analistler ayrıca, ihracatın durdurulmasının küresel arzı daraltarak özellikle Asya'daki yakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini öngörüyor.