ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan şubat ayı bütçe dengesi raporu, federal hükümetin mali görünümüne ilişkin güncel verileri ortaya koydu.

1 Ekim 2025'te başlayıp 30 Eylül'de sona erecek olan 2026 mali yılının beşinci ayı olan Şubat'ta federal bütçe açığı yıllık bazda 307,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayında ise federal hükümet 307 milyar dolar bütçe açığı vermişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Piyasalarda şubat ayı için bütçe açığının 304,4 milyar dolar seviyesinde olacağı öngörülüyordu. Açıklanan veri beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde federal hükümetin gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 313 milyar dolara yükseldi. Harcamalar ise yüzde 3 artışla 621 milyar dolar seviyesine çıktı.

MALİ YILIN İLK BEŞ AYINDA AÇIK GERİLEDİ

2026 mali yılının ilk beş ayını kapsayan Ekim-Şubat döneminde ise bütçe performansında iyileşme görüldü.

Toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 1 trilyon 147 milyar dolar seviyesinden yüzde 12 düşüşle 1 trilyon 4 milyar dolara geriledi.

Bu süreçte federal gelirler yaklaşık yüzde 11 artarak 2 trilyon 98 milyar dolara yükseldi. Harcamalar ise daha sınırlı bir artışla yüzde 2 yükselerek 3 trilyon 102 milyar dolar olarak kaydedildi.