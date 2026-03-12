CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 1,01 düşüşle 15.341,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 09:32

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,16 artışla 15.498,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek 15.460,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,01 altında 15.341,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrederken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra ödemeler dengesi, dış borç istatistikleri, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.200 ve 15.100 puanın destek, 15.400 ve 15.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
AB’de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı AB'de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı 11 Mart 2026 15:55
İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir 11 Mart 2026 15:51
BoE’den stablecoin mesajı: Düzenlemeye açığız BoE’den stablecoin mesajı: “Düzenlemeye açığız” 11 Mart 2026 15:51
OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart’ta düşebilir! OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart'ta düşebilir! 11 Mart 2026 15:42
ABD’nin şubat ayı enflasyonu belli oldu ABD'nin şubat ayı enflasyonu belli oldu 11 Mart 2026 15:37
Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış 11 Mart 2026 15:07
DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir 11 Mart 2026 14:59
İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? 11 Mart 2026 14:50
Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye 11 Mart 2026 13:03
İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız 11 Mart 2026 14:36
Rosatom, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nden 150 personelini tahliye etti Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti 11 Mart 2026 14:08
Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor 11 Mart 2026 13:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 236,98 Son veri saati:
Düşük 13032,51 Yüksek 13269,49
Açılış
44,12 Değişim 0,0343 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1155
Açılış
51,1484 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.307,3040 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
121,0930 Değişim 2,8185 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 121,9151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler