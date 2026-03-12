CANLI BORSA
Rusya ile ABD'den kritik görüşme: Gündem enerji piyasalarındaki kriz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD’li yetkililerle küresel enerji piyasalarındaki krizi görüştüğünü bildirdi.

AA

12 Mart 2026

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği çalışma grubu liderleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Dmitriyev, "Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkıda bulunabilecek gelecek vadeden projeler ve dünya enerji piyasalarında yaşanan mevcut kriz durumu ele alındı." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, ABD ve çok sayıda ülkenin, Rusya'ya yönelik yaptırımların zararını ve dünya ekonomisinin istikrarını sağlamada Rus petrol ve doğal gazının önemli rolünü anlamaya başladığını kaydetti.

Küresel emtia ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.

