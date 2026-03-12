CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışlarını beklenenden uzun süre aksatacağı öngörüsüyle petrol fiyat tahminlerini güncelledi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 09:04

Goldman Sachs, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyatını 66 dolardan 71 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrol fiyatını ise 62 dolardan 67 dolara yükseltti. Savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana Brent petrol yüzde 36, WTI ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.

Goldman analistleri, daha önce 10 gün süreceğini öngördükleri aksaklığı revize ederek, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışlarının önce 21 gün boyunca normalin yalnızca yüzde 10'unda seyredeceğini, ardından 30 gün boyunca kademeli bir toparlanma yaşanacağını tahmin ediyor.

Banka, boğazdaki akışların düşük seviyede devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008 zirvesini aşabileceğine de dikkat çekti.

Goldman'ın baz senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı akışları 21 Mart'tan itibaren toparlanmaya başlayacak ve WTI fiyatlarının Haziran başına kadar 70 doların biraz altına gerilemesi bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış 11 Mart 2026 15:07
DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir 11 Mart 2026 14:59
İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? 11 Mart 2026 14:50
Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye 11 Mart 2026 13:03
İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız 11 Mart 2026 14:36
Rosatom, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nden 150 personelini tahliye etti Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti 11 Mart 2026 14:08
Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor 11 Mart 2026 13:57
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 11 Mart 2026 13:17
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 11 Mart 2026 13:15
Kömür fiyatları arttı Kömür fiyatları arttı 11 Mart 2026 13:10
AB’nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı AB'nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı 11 Mart 2026 13:04
Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor 11 Mart 2026 12:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 236,98 Son veri saati:
Düşük 13032,51 Yüksek 13269,49
Açılış
44,1241 Değişim 0,0335 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1147
Açılış
51,1258 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.314,1230 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
121,1927 Değişim 2,8185 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 121,9151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler