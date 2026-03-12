Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyatını 66 dolardan 71 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrol fiyatını ise 62 dolardan 67 dolara yükseltti. Savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana Brent petrol yüzde 36, WTI ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.

Goldman analistleri, daha önce 10 gün süreceğini öngördükleri aksaklığı revize ederek, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışlarının önce 21 gün boyunca normalin yalnızca yüzde 10'unda seyredeceğini, ardından 30 gün boyunca kademeli bir toparlanma yaşanacağını tahmin ediyor.

Banka, boğazdaki akışların düşük seviyede devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008 zirvesini aşabileceğine de dikkat çekti.

Goldman'ın baz senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı akışları 21 Mart'tan itibaren toparlanmaya başlayacak ve WTI fiyatlarının Haziran başına kadar 70 doların biraz altına gerilemesi bekleniyor.