AB’nin dev ekonomilerinden ortak çağrı: Finansta merkezi denetim

Avrupa Birliği'nin en büyük altı ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Polonya, blok içindeki büyük borsaların ve kritik finans kuruluşlarının ulusal denetim yerine AB düzeyinde denetlenmesi için ortak çağrı yaptı.

Berlin ve Paris'in öncülüğünde şekillenen bu girişimin, uzun süredir gündemde olan sermaye piyasalarının birleştirilmesi projesine yeniden ivme kazandırması ve Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

"DAHA DERİN SERMAYE PİYASALARI BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRİR"

E6 ülkelerinin maliye bakanları, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri ortak mektupta daha entegre sermaye piyasalarının Avrupa ekonomisi için kritik olduğuna dikkat çekti.

Mektupta, "daha derin ve bütünleşik sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini güçlendireceği, ekonomik egemenliğini artıracağı ve ortak önceliklerin finansmanı için daha sağlam bir zemin oluşturacağı" vurgulandı.

ESMA'YA GENİŞ DENETİM YETKİSİ TALEBİ

Bakanlar, Brüksel merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) yetkilerinin genişletilmesini istedi.

Öneriye göre ESMA'nın; büyük sınır ötesi borsalar, merkezi karşı taraflar, menkul kıymet depoları ve kripto para borsaları üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olması planlanıyor. E6 ülkeleri ayrıca üye devletler arasında bu konuda 2026 yazına kadar uzlaşı sağlanması çağrısında bulundu.

Ancak söz konusu öneri, finans sektörünün ekonomide büyük paya sahip olduğu bazı ülkelerde tepkiyle karşılandı.

Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth, ESMA'nın merkezi bir denetim otoritesine dönüştürülmesinin beklenen sonuçları vermeyeceğini ifade etti. İrlanda Maliye Bakanı Simon Harris ise finans piyasaları için merkezi bir denetime ihtiyaç olmadığını savundu.