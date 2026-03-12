JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor

JPMorgan ekonomistleri, maliye politikasının hanehalkını korumak için ilk savunma hattı olacağını vurgularken, petrol fiyatlarının Singapur ve Malezya'da faiz artış olasılığını artıracağını, Endonezya ve Filipinler'de ise faiz indirim ihtimalini azaltacağını ifade ediyor.

Güney Kore'de merkez bankasının faiz artırımı kararı, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki kalıcı etkisine bağlı olacak.

Capital Economics (CE) raporuna göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) enerji maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek politika faizini Nisan ayında artırmayı planlıyor. CE Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, piyasaların önümüzdeki toplantıda faiz artışı olasılığını düşük fiyatladığını, ancak temel enflasyonun beklenenden güçlü seyrettiğini belirtti. Bu nedenle BOJ'un Nisan ayında faiz oranını %1,0'a yükselteceğini ve daha önce planlanan Haziran artışının öne çekileceğini söyledi.

Thieliant, BOJ'un politika faizinin 2027 sonuna kadar %1,75'e ulaşacağını öngörüyor; bu tahmin, piyasa konsensüsünün üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.