CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor

JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor

JPMorgan ekonomistleri, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmeye devam etmesinin, Asya’daki merkez bankalarını daha sıkı bir para politikasına yönlendirebileceğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 09:46

JPMorgan ekonomistleri, maliye politikasının hanehalkını korumak için ilk savunma hattı olacağını vurgularken, petrol fiyatlarının Singapur ve Malezya'da faiz artış olasılığını artıracağını, Endonezya ve Filipinler'de ise faiz indirim ihtimalini azaltacağını ifade ediyor.

Güney Kore'de merkez bankasının faiz artırımı kararı, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki kalıcı etkisine bağlı olacak.

Capital Economics (CE) raporuna göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) enerji maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek politika faizini Nisan ayında artırmayı planlıyor. CE Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, piyasaların önümüzdeki toplantıda faiz artışı olasılığını düşük fiyatladığını, ancak temel enflasyonun beklenenden güçlü seyrettiğini belirtti. Bu nedenle BOJ'un Nisan ayında faiz oranını %1,0'a yükselteceğini ve daha önce planlanan Haziran artışının öne çekileceğini söyledi.

Thieliant, BOJ'un politika faizinin 2027 sonuna kadar %1,75'e ulaşacağını öngörüyor; bu tahmin, piyasa konsensüsünün üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Hindistan, Çin ve komşu ülkelere yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti Hindistan, Çin ve komşu ülkelere yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti 11 Mart 2026 16:10
OPEC’in günlük ham petrol üretimi arttı OPEC'in günlük ham petrol üretimi arttı 11 Mart 2026 16:04
AB’de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı AB'de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı 11 Mart 2026 15:55
İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir 11 Mart 2026 15:51
BoE’den stablecoin mesajı: Düzenlemeye açığız BoE’den stablecoin mesajı: “Düzenlemeye açığız” 11 Mart 2026 15:51
OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart’ta düşebilir! OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart'ta düşebilir! 11 Mart 2026 15:42
ABD’nin şubat ayı enflasyonu belli oldu ABD'nin şubat ayı enflasyonu belli oldu 11 Mart 2026 15:37
Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış 11 Mart 2026 15:07
DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir DIW: Enerji fiyatlarındaki artış Almanya’nın büyümesini etkileyebilir 11 Mart 2026 14:59
İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? İngiltere’de banknotlar değişiyor: Tarihi isimlerin yerini ne alacak? 11 Mart 2026 14:50
Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye 11 Mart 2026 13:03
İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız 11 Mart 2026 14:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13200,38 Yüksek 13200,38
Açılış
44,1249 Değişim 0,0343 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1155
Açılış
51,1527 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.314,3370 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
121,3055 Değişim 2,8185 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 121,9151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler