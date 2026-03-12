Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları Avrupa gaz fiyatlarını yukarı taşıyor

ICE borsasında Avrupa için referans kabul edilen TTF kontratı, hafta başında yaşanan düşüşün bir bölümünü geri kazanmış durumda. Nisan vadeli TTF doğal gaz kontratı yüzde 4,3 artışla 52,15 euro/MWh seviyesinde işlem gördü.

Morgan Stanley ise Avrupa'nın azalan gaz stoklarını yeniden doldurabilmek için yaz aylarında yüksek miktarda LNG ithalatına ihtiyaç duyacağını belirterek, yılın geri kalanına ilişkin gaz fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka ayrıca Katar'daki LNG üretiminde en az bir ay sürebilecek olası bir kesintinin, 2026 yılı için öngörülen küresel yakıt fazlasını tamamen ortadan kaldırabileceğini değerlendiriyor.