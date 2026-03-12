CANLI BORSA
Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi takvimini gözden geçirdi: Eylül’e ertelendi

Goldman Sachs, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki etkilerini dikkate alarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güncelledi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 08:22

Goldman Sachs, daha önce haziran ayında öngördüğü ilk indirimin artık eylül ayında gerçekleşeceğini ve yıl boyunca toplamda iki çeyrek puanlık indirim yapılacağını açıkladı.

Analize göre, Orta Doğu'daki çatışmalar enerji fiyatları ve genel fiyatlama davranışları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor, bu da enflasyon görünümünü yükseltiyor. Bu nedenle haziran ayındaki bir faiz indirimi mevcut koşullar için erken olarak değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, "Haziran başlangıcı artık revize edilmiş enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde çok erken görünüyor" ifadesiyle görüşünü dile getirdi.

