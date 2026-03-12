CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 08:26

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil artışla 443 milyon 100 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 249 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Şubat-3 Mart haftasında 18 bin varil azalarak 13 milyon 678 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 98 bin varil artışla 6 milyon 422 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 563 bin varil azalışla 3 milyon 434 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rosatom, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nden 150 personelini tahliye etti Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti 11 Mart 2026 14:08
Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor Japonya, stratejik petrol rezervini açmaya hazırlanıyor 11 Mart 2026 13:57
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 11 Mart 2026 13:17
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 11 Mart 2026 13:15
Kömür fiyatları arttı Kömür fiyatları arttı 11 Mart 2026 13:10
AB’nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı AB'nin enerji ithalatı 3 milyar avro arttı 11 Mart 2026 13:04
Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor Fransa, büyüme tahminlerini değiştirmiyor 11 Mart 2026 12:36
AB’de nükleer enerji konusunda görüş ayrılığı: Stratejik hata AB’de nükleer enerji konusunda görüş ayrılığı: Stratejik hata 11 Mart 2026 11:15
G7’den, stratejik petrol rezervlerinin kullanımına destek G7'den, stratejik petrol rezervlerinin kullanımına destek 11 Mart 2026 11:13
Asya borsalarında şubat ayı yükselişle tamamlandı Asya borsalarında şubat ayı yükselişle tamamlandı 11 Mart 2026 11:06
Bundesbank’tan enflasyon açıklaması: ECB hızlı ve kararlı adımlar atacak Bundesbank'tan enflasyon açıklaması: ECB hızlı ve kararlı adımlar atacak 11 Mart 2026 10:55
Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi Çin’de otomobil satışlarında şubat ayında geriledi 11 Mart 2026 10:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 236,98 Son veri saati:
Düşük 13032,51 Yüksek 13269,49
Açılış
44,1181 Değişim 0,0330 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1142
Açılış
51,0886 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.299,7680 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
120,3309 Değişim 2,8185 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 121,9151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler