Anasayfa Finans Emtia-Döviz CBA'dan petrol uyarısı: Fiyatlar 150 doları aşabilir

CBA’dan petrol uyarısı: Fiyatlar 150 doları aşabilir

Commonwealth Bank of Australia (CBA), Orta Doğu’daki kriz uzun sürerse Brent petrol fiyatlarının 150 doların üzerine çıkarak tarih rekorları kırabileceği uyarısında bulundu. Analist Vivek Dhar imzalı notta, yatırımcıların enerji piyasalarındaki bozulmayı hafife aldığı vurgulandı.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 08:32

Commonwealth Bank of Australia (CBA) analizine göre, krizin kalıcı olması durumunda petrol ve rafine ürün fiyatları daha önce görülmemiş seviyelere yükselebilir. Dhar, fiziksel arz açıklarının piyasaya yansımasıyla fiyatlama mekanizmasının yeni bir aşamaya geçeceğini belirtti. Bu süreçte fiyatların 120–150 dolar bandına çıkması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde talep düşüşüne yol açacak; gelişmiş ülkelerde tüketimi baskılamak için ise petrolün 150 dolar sınırını aşması gerekebilir.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyelerinin piyasaya sürmeyi planladığı 400 milyon varillik rezerv, piyasaları yatıştırmak için önemli bir araç olarak görülse de bu rezerv, Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel ihtiyacı yalnızca 25–28 gün karşılayabiliyor. CBA'ya göre piyasa oyuncuları, çatışmanın sadece kısa süreli bir aksama olacağı beklentisini revize etmek zorunda kalabilir. Hürmüz Boğazı'ndan fiziki akışın sağlanamadığı her gün, küresel enflasyon ve stagflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının (Fed, AMB) politika alanını daraltıyor.

