OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı

Finlandiya, OECD ülkeleri arasında çift haneli işsizlik oranı bildiren tek ülke olurken, İspanya'da oran Mart 2008'den bu yana ilk kez %10'un altına indi. Ocak ayında toplam işsiz sayısı 34,9 milyon olarak kaydedildi; bu rakam aralık ayına göre hafif gerilemiş olsa da geçen yılın aynı dönemine göre yarım milyon kişi daha fazla.

Cinsiyete göre bakıldığında, kadın işsizliği %5,1, erkek işsizliği ise %4,8 seviyesinde gerçekleşti. Kadın işsizliği, AB, euro bölgesi ve 19 OECD ülkesinde erkeklerden yüksek seyrederken, en belirgin farklar Kolombiya, Yunanistan ve Türkiye'de görüldü. Genç işsizliğindeki düşüş, yaş grupları arasındaki işsizlik farkını 0,3 puan azaltarak 6,9 puana çekti.

Euro bölgesinde işsizlik %6,1, AB'de ise %5,9 ile rekor düşük seviyelerde kaldı. İtalya'da oran %5,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeyi görürken, Danimarka'da kadın işsizliğinin artmasıyla oran %7,4'e çıkarak 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de Şubat 2026 tahmini işsizlik oranı ise %4,4 ile sabit kaldı.