ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Mart ayının ilk haftasında 213 bin seviyesine inerek beklentilerin kısmen altında gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 16:06

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2026 16:11

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık istatistikleri yayımladı.

Açıklanan verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mart'ta sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 213 bine geriledi.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Piyasalarda söz konusu haftada işsizlik maaşı başvurularının 214 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Açıklanan veri beklentilerin hafif altında kaldı.

Öte yandan önceki haftaya ait başvuru sayısı 213 binden 214 bine revize edildi.

DÖRT HAFTALIK ORTALAMA DA DÜŞTÜ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da düşüş gösterdi. Buna göre ortalama başvuru sayısı 4 bin azalarak 212 bine indi.

Halihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısını gösteren devam eden başvurular ise 28 Şubat ile biten haftada 21 bin kişi azalarak 1 milyon 850 bine geriledi.

