Arz endişeleri alüminyum fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı

Orta Doğu’daki savaşın yarattığı tedarik kaygıları alüminyum fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda alüminyum kontratı yüzde 0,38 artarak ton başına 25.240 yuan seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 11:41

Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum fiyatı yüzde 2,1 yükselişle ton başına 3.530 dolara ulaştı ve son dört yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların durması, küresel arz konusunda endişeleri artırırken, ABD ile İran arasındaki gerilim de fiyatların jeopolitik gelişmelere duyarlılığını sürdürüyor.

Ayrıca Mercuria'nın LME depolarında yaklaşık 100 bin ton alüminyumu iptal ettiği veya ayırdığı ifade edildi. Benchmark Mineral Intelligence ise 2026 yılı için alüminyum fiyat tahminini ton başına 3.100 dolara yükseltti.

Diğer metallerde Şanghay piyasasında bakır yüzde 0,51, kurşun yüzde 0,21, kalay yüzde 0,89 ve çinko yüzde 0,49 değer kaybederken, nikel yüzde 0,59 yükseldi.

Londra piyasasında ise bakır yüzde 0,1, nikel yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,3, kalay yüzde 0,85 ve çinko yüzde 0,35 artış gösterdi.

