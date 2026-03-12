Commerzbank'tan TCMB için faiz beklentisi: İndirim planını ertelemiş olabilir

Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında mevcut seviyenin korunmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Ghose, İran kaynaklı savaşın finansal piyasalarda yarattığı belirsizliğin, aslında gündemde olmaması gereken bir faiz indiriminin ertelenmesi için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Analiste göre jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte siyasi çevrelerden faiz indirimine yönelik baskılar yeniden artabilir ve para politikasında gevşeme eğilimi devam edebilir. Bu süreçte ise yüksek ve kalıcı enflasyon riskinin tekrar ön plana çıkması bekleniyor.