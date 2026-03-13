CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek

Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, bankaların sermaye gerekliliklerinde bazı düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 08:38

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Cato Enstitüsünün Politika Forumu'nda, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin konuşma yaptı.

Sermaye gerekliliklerinin ihtiyatlı düzenleyici çerçevenin temelini oluşturduğunu belirten Bowman, gelecek haftalarda ABD'de Basel III'ün son aşamasını uygulamak için kurallar önereceklerini söyledi.

Bowman, "Sermaye çerçevesindeki bu değişiklikler, örtüşen gereklilikleri ortadan kaldırıyor, kalibrasyonları gerçek riske uygun hale getiriyor ve ihtiyatlı çerçevemizde uzun süredir bulunan boşlukları kapsamlı şekilde ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Büyük bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin dört temel unsurunu değiştirmeye yönelik öneriler geliştirdiklerini belirten Bowman, bunların stres testi, ek kaldıraç oranı, risk bazlı sermaye gereklilikleri için Basel III çerçevesi ve Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar (G-SIB) ek yükümlülüğünü kapsadığını anlattı.

Bowman, belirli bir amaç olmaksızın sermaye seviyelerinin sürekli artırılmasının reel ekonomi için maliyetler doğurduğuna dikkati çekerek, sermaye gereklilikleri aşırı hale geldiğinde bankacılık sisteminin reel ekonomiye kredi sağlama işlevine zarar verdiğini ifade etti.

Fed'in sermaye gerekliliklerini modernize etmek için adımlar attığını bildiren Bowman, ortak kural koyma süreçleri önermek için Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştığını kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor 12 Mart 2026 09:46
Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı 12 Mart 2026 09:41
İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek 12 Mart 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 12 Mart 2026 09:32
Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti 12 Mart 2026 09:27
Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı 12 Mart 2026 09:24
ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu 12 Mart 2026 09:22
Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi 12 Mart 2026 09:09
Rusya ile ABD’den kritik görüşme: Gündem enerji piyasalarındaki kriz! Rusya ile ABD’den kritik görüşme: Gündem enerji piyasalarındaki kriz! 12 Mart 2026 09:07
Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti 12 Mart 2026 09:04
AB’nin dev ekonomilerinden ortak çağrı: Finansta merkezi denetim AB’nin dev ekonomilerinden ortak çağrı: Finansta merkezi denetim 12 Mart 2026 09:02
Morgan Stanley’den Fed için faiz beklentisi Morgan Stanley'den Fed için faiz beklentisi 12 Mart 2026 08:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.286,1200 Değişim 284,83 Son veri saati:
Düşük 13156,53 Yüksek 13441,36
Açılış
44,2155 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,9883 Değişim 0,2390 Son veri saati:
Düşük 50,8347 Yüksek 51,0737
Açılış
7.259,4400 Değişim 83,152 Son veri saati:
Düşük 7203,61 Yüksek 7286,762
Açılış
119,9768 Değişim 2,8187 Son veri saati:
Düşük 118,664 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler