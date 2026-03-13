Palm yağında yükseliş sürüyor

Endonezya'da bu yıl üretim artışının sadece yüzde 1–2 seviyesinde kalması bekleniyor; geçen yıl ise üretim yüzde 7,2 artmıştı. El Nino tahminleri verim ve kaliteyi baskılayabilir. Malezya'da ise mart ayının ilk 10 gününde üretim artışı yüzde 1 civarında ve Şubat ayında üretim yüzde 19 gerileyerek dört aylık düşüş serisi sürmüş oldu. Ramazan dönemi nedeniyle iş gücü temposunun düşmesi de üretim üzerinde baskı yaratıyor.

Enerji tarafında yüksek petrol fiyatları, palm yağını biyoyakıt açısından daha cazip hale getirerek talep beklentilerini güçlendiriyor. Malezya ringgiti de son dönemde istikrarlı bir seyir izliyor. Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmalar ve Güney Amerika'daki soya hasadı, küresel talep ve rekabet açısından risk oluşturuyor.

Borsa verilerine göre, Mayıs vadeli palm yağı kontratı Bursa Malaysia'da ton başına 4.607 ringgite çıkarak yüzde 1,5 yükseldi. Yılbaşından bu yana artış yüzde 13'e ulaştı. Chicago ve Çin piyasalarında da bitkisel yağ fiyatlarında dalgalanmalar gözleniyor.

Kısa vadede sıkı arz ve yüksek enerji fiyatları fiyatları desteklese de, jeopolitik riskler ve talep yavaşlaması piyasada dengeleri değiştirebilir.