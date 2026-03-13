Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi güncellendi

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 11:10
Yurt içi piyasalar, Ramazan Bayramı öncesinde kısa haftaya hazırlanıyor. Borsa İstanbul, arife günü ve bayram nedeniyle gelecek hafta 3,5 gün işlem görecek.
Piyasa, 19 Mart Perşembe günü yarım gün işlem yaptıktan sonra bayram tatili süresince pazartesiye kadar kapalı olacak. Bu tarihte takas yapılmayacak.
Takas takvimine göre:
17 Mart Salı günü yapılan işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günlerindeki işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü tamamlanacak.