Capital Economics'ten TL uyarısı: Enerji fiyatlarındaki artış baskı oluşturabilir!

Capital Economics, enerji fiyatlarındaki kalıcı yükselişin Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Dolar/TL kuru güne 44,21 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek değerini gördü.

Piyasa, Orta Doğu'daki artan gerilim ve bunun enerji maliyetlerine olası etkilerini yakından takip ediyor.

Capital Economics Ekonomisti Liam Peach, enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının ödemeler dengesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceğini ifade etti. Peach, bu durumun Türk Lirası üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı yaratabileceğini ve ekonomik denge sürecini yavaşlatabileceğini öngördü.