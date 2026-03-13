CANLI BORSA
S&P’den enerji uyarısı! Kredi notları risk altına girebilir

S&P Global, Orta Doğu’daki savaşın ardından ülke kredi notlarında ani bir indirim yapmayı planlamadığını açıklarken, hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarının nakit sıkıntısı yaşayan ülkeler için ciddi risk oluşturabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 11:18

S&P Global'ın küresel ülke analizleri başkanı Roberto Sifon-Arevalo, krizin uzaması durumunda durumun giderek zorlaşabileceğini vurguladı.

Analist, Asya'nın Körfez petrol ve doğalgazına bağımlılığı nedeniyle en çok etkilenen ikinci bölge olduğunu, Hindistan, Tayland ve Endonezya'nın görece düşük petrol rezervlerine sahip olduğunu, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek borçlu ülkelerin ise yükselen enerji fiyatlarından daha sert etkilenebileceğini ifade etti.

Sifon-Arevalo, bu ülkelerin kredi görünümlerinin nasıl şekillendiğini yakından takip ettiklerini de ekledi.

