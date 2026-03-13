S&P’den enerji uyarısı! Kredi notları risk altına girebilir

S&P Global'ın küresel ülke analizleri başkanı Roberto Sifon-Arevalo, krizin uzaması durumunda durumun giderek zorlaşabileceğini vurguladı.

Analist, Asya'nın Körfez petrol ve doğalgazına bağımlılığı nedeniyle en çok etkilenen ikinci bölge olduğunu, Hindistan, Tayland ve Endonezya'nın görece düşük petrol rezervlerine sahip olduğunu, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek borçlu ülkelerin ise yükselen enerji fiyatlarından daha sert etkilenebileceğini ifade etti.

Sifon-Arevalo, bu ülkelerin kredi görünümlerinin nasıl şekillendiğini yakından takip ettiklerini de ekledi.