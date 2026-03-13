CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,25 düşüşle 15.477,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 09:53

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,12 artışla 15.516,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek 15.486,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,25 altında 15.477,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD tahvil getirileri yükselişini sürdürdü ABD tahvil getirileri yükselişini sürdürdü 12 Mart 2026 10:49
Merkez bankalarının altın alım isteği yükseliyor Merkez bankalarının altın alım isteği yükseliyor 12 Mart 2026 10:33
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 12 Mart 2026 10:08
Asya borsaları artan petrol fiyatlarıyla negatif seyrediyor Asya borsaları artan petrol fiyatlarıyla negatif seyrediyor 12 Mart 2026 10:01
Kripto paralara ’petrol’ darbesi! Bir kaç saatte 2.000 dolar eridi... Bitcoin ve Ethereum yine düştü Kripto paralara 'petrol' darbesi! Bir kaç saatte 2.000 dolar eridi... Bitcoin ve Ethereum yine düştü 12 Mart 2026 09:47
JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor 12 Mart 2026 09:46
Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı 12 Mart 2026 09:41
İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek 12 Mart 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 12 Mart 2026 09:32
Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti 12 Mart 2026 09:27
Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı 12 Mart 2026 09:24
ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu 12 Mart 2026 09:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.286,1200 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13200,38 Yüksek 13200,38
Açılış
44,1917 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,8439 Değişim 0,2610 Son veri saati:
Düşük 50,8127 Yüksek 51,0737
Açılış
7.231,8210 Değişim 83,152 Son veri saati:
Düşük 7203,61 Yüksek 7286,762
Açılış
117,6194 Değişim 4,0044 Son veri saati:
Düşük 117,4783 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler