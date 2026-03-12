CANLI BORSA
Merkez bankalarının altın alım isteği yükseliyor

Merkez bankalarının bu yıl altın alımlarını artırması bekleniyor. ANZ Research’ün analizine göre, fiyatlar yüksek olsa da rezervlerinde altın oranı düşük olan ülkelerden yeni alımlar gelebilir.

ANZ Research stratejistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, merkez bankalarının altına olan ilgisinin yıl boyunca genişleme eğiliminde olacağını belirtiyor.

Ocak ayında altın fiyatlarının yükselmesi ve piyasalardaki volatilitenin alımları sınırlayabileceği düşünülse de, özellikle altın rezervleri düşük olan merkez bankalarından yeni bir talep dalgası bekleniyor.

Rapora göre, bu yılın öne çıkan piyasa temalarından biri, geleneksel alıcıların yanı sıra resmi sektörden gelecek yeni alıcıların piyasaya hareket kazandırması olacak.

Stratejistler, Malezya merkez bankasının 2018'den bu yana ilk kez net altın alımı yapmasını, bu değişimin önemli bir işareti olarak değerlendiriyor.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının satış yapma olasılığı piyasada aşağı yönlü bir risk oluşturuyor; ancak uzmanlar, mevcut koşullarda bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Jeopolitik ve mali zorluklar nedeniyle birçok gelişmiş ekonomide altının rezerv portföylerindeki kritik rolünü koruduğu vurgulanıyor.

BİST En Aktif Hisseler